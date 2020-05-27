جي. كي رولينغ تنشر قصة مجانية على الإنترنت للأطفال

الكاتبة الاسكتلندية جي.كي رولينغ بالعرض الاول لفانتاستيك بيستس في لندن (أ ف ب)

أعلنت الكاتبة جي. كي رولينغ مؤلفة سلسلة «هاري بوتر» الثلاثاء أنها ستطلق سلسلة مجانيا على الإنترنت لقصة كتبتها لأطفالها قبل عشر سنوات.

وقالت الكاتبة البريطانية الشهيرة إنها قررت نشر قصة «ذي إيكاباغ» للأطفال الذين أجبروا على البقاء في المنزل أثناء الحجر الذي فرضه وباء «كوفيد-19» في معظم أنحاء العالم، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت رولينغ في بيان إنها ستنشر أول فصلين من القصة على موقع «ذي إيكاباغ.كوم» المخصص لها الثلاثاء، مع إصدار 34 فصلا إضافيا خلال الأسبوع حتى 10 يوليو، وتنوي نشر القصة باللغة الإنجليزية في نوفمبر ولغات أخرى لاحقا، وستمنح كل العائدات لمشاريع تساعد المجموعات المتضررة بشكل خاص من الوباء.

وتدور أحداث هذه القصة في مكان خيالي وهي موجّهة في المقام الأول إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والتاسعة، وليست مرتبطة بأي أعمال سابقة لرولينغ، وقالت الكاتبة إن «إيكاباغ هي قصة عن الحقيقة وإساءة استخدام السلطة»، مضيفة أنه «لم يكن من المقصود اعتبارها كرد على أي شيء يحدث في العالم الآن».

ولفتت إلى أن «المواضيع يمكن أن تنطبق على أي عصر وفي أي بلد»، كما دعت الكاتبة الفنانين الشباب الناشئين أن يستوحوا من «الشخصيات الملونة» لتصوير القصة والمشاركة بأعمالهم الفنية في مسابقة عالمية يديرها ناشروها، وقالت: «بعدما قررت نشر القصة، فكرت كم سيكون رائعا إذا كان الأطفال محجورين في المنازل ويحتاجون إلى بعض الترفيه خلال هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها، أن يصوروا لي القصة برسومهم» في خطوة تشجع على الإبداع والخيال.