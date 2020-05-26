«اللي فات مات» لخالد سليم تحقق أكثر من مليون مشاهدة

«اللي فات مات» من كلمات وألحان عزيز الشافعي (أرشيفية: الإنترنت)

حققت أغنية خالد سليم الجديدة «اللي فات مات» أكثر من مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأيضًا حققت آلاف المشاهدات على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وعلى موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

وحققت الأغنية أيضًا ردود أفعال إيجابية كثيرة من جمهور خالد سليم، وظهرت في تعليقاتهم على الفيديو كليب الذي تم تصويره في لبنان. الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس «كورونا».

تعد أغنية «اللي فات مات» أولى أغنيات خالد سليم في العام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية منفردة ينوي طرحها على مدار العام، إذ يحضر لأغنية أخرى بعنوان «عشمني» من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضًا خلال الفترة المقبلة.