حميد الشاعري يتصدر مؤشرات البحث بعد حفله على «cbc»

شارك في الحفل هشام عباس ومدحت صالح (أرشيفية: الإنترنت)

نجاح كبير حققه حفل «المتحدة للخدمات الإعلامية»، الذي أُقيم مساء الإثنين، في احتفالات العيد، وأحياه النجوم حميد الشاعري وهشام عباس ومدحت صالح، بحديقة الأزهر.

ونالت الحفلة إعجاب ورضا المشاهدين الذين تابعوها على شاشة قناة «cbc»، في تمام العاشرة مساءً، كما ظهرت خلال مؤشرات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ حميد الحفلة وقام بغناء عدد من أغانيه أبرزها «الفستان الأسود»، التي بدأ بها، ثم قام بغناء «نسمة صبا» و«عوده» و«على مين».

ثم قام حميد بتقديم هشام عباس وغنى معه دويتو «عيني» و«جلجلي»، وقبل أن يترك المسرح توجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدمتها الشركة لتوفير مناخ احتفالي كبير للشعب المصري والعربي من خلال مجموعة الحفلات التي تقدمها خلال أيام العيد.

وبعد انتهاء حميد من الغناء بصحبة هشام عباس، واصل الثاني الحفل، ثم صعد فى النهاية الفنان مدحت صالح، وكان النجوم الثلاثة قد وافقوا على إحياء الحفل من أجل دعم الجمهور والمساهمة في بقائهم بالمنزل ودعم مبادرة (خليك في البيت)، لمواجهة جائحة فيروس «كورونا»، في محاولة جادة منهم لمساندة المواطنين وتسليتهم في العيد بفقرات غنائية مميزة.

شارك في الحفل هشام عباس ومدحت صالح (أرشيفية: الإنترنت)