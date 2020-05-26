حسين الجسمي يعايد الجمهور ببث حي من أبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 12:48 مساء
الفنان الإماراتي حسين الجسمي (خاص لـ بوابة الوسط)

تحت شعار «خليك في بيتك ووناستك علينا»، عايد الفنان الإماراتي حسين الجسمي الجمهور حول العالم لمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأحيا حسين ببث حي حفلًا غنائيًّا برفقة فرقته الموسيقية، قدم خلاله مجموعة كبيرة من أهم أغنياته التي استمتع بها الجمهور وسط تفاعلهم عن بعد من أماكنهم وبيوتهم، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بالحفل والأغنيات من خلال تواصلهم أثناء الحفل عبر صفحات موقع «يوتيوب لايف» من خلال قناة المجمع الثقافي - أبوظبي، حيث مكان إحياء الحفل الحي الاستثنائي والمختلف في عالم الحفلات الغنائية.

وأبدى الجسمي حماسه وسعادته بمشاركة الجمهور هذه الفرحة بقدوم عيد الفطر المبارك المختلف في هذه الظروف عن سابقيه، مؤكدًا أنه سعى جاهدًا لتكون الفرحة مشتركة بين الصغار والكبار من أفراد المجتمع الإماراتي والعالم العربي والمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وقال: «اليوم سعادتي كبيرة وأنا في أبوظبي ومع الجمهور في كل بيت يشاهدنا لأننا أسرة واحدة كبيرة، نصنع الأمل والتفاؤل والفرحة.. فرحة العيد اليوم فرحة مشتركة رغم التباعد إلا أننا مع بعض، شكرًا لوجودكم ومتابعتكم في هذا البث الحي»، مؤكدًا شكره لحكومته في دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود المبذولة والمستخدمة من أجل التصدي لهذه الجائحة لاحتوائها وعدم استمرار انتشارها بين أفراد المجتمع الإماراتي والعربي والعالمي أيضًا.

وأوضح حسين الجسمي أن الثقافة والفن والموسيقى لها دور بارز في عملية المساهمة في التصدي لهذا الأمر ودعم الجهود الحكومية والإنسانية، من خلال نشر مشاعر وأحاسيس الأمل والأمان، والتخفيف عن المجتمع في مثل هذه الظروف، معتبرها رسالة إنسانية لها الأثر الواضح والبارز في المجتمع، مثنيًا في نفس الوقت على دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والعاصمة أبوظبي على إقامة هذا الحفل الذي أدخل البهجة بين الجمهور، متمنيًا أن تكون الأيام المقبلة أفضل في جميع أنحاء العالم، ويعود كل شيء فيها إلى أفضل من السابق وبغد مشرق دومًا، مؤكدًا أننا قادرون على تخطي الصعاب لأننا بالفعل تخطينا الأصعب، وأننا نسير بالطريق الصحيح لتخطي كل ما هو عائق في هذه الأزمة.

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