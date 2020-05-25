إعادة عرض «ليالي أوجيني» على «MBC مصر2»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 04:25 مساء
ظافر العابدين وأمينة خليل على بوستر للمسلسل (خاص لـ بوابة الوسط)

وسط أجواء التنوع الفني والفكري والاجتماعي لمصر في فترة الأربعينيات، تجري أحداث مُسلسل «ليالي أوجيني»، الذي بدأت قناة «MBC مصر» عرضه الأحد، في تمام السابعة مساءً.

«ليالي أوجيني» يجمع نُخبة من النجوم منهم ظافر العابدين وأمينة خليل وإنجي المُقدم وانتصار وخالد كمال ونادين وكارمن بصيبص ومراد مكرم وأسماء أبواليزيد وليلي عز العرب، وهو من كتابة سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، ومن إخراج هاني خليفة.

مُسلسل «ليالي أوجيني»، يدور حول تفاصيل الحياة الاجتماعية لطبقة أرستقراطية في مدينة بورسعيد، حيث يعيش «فريد»، مع زوجته اللبنانية عايدة «أرملة شقيقه» وابنتهما نادية بعد زواج تقليدي من دون حب. حتي يلتقي بالمُصادفة بـ«كاريمان»، وهي هاربة من القاهرة في محاولة منها للحاق بالباخرة التي تقل ابنتها الرضيعة إلى باريس بعد أن قتلت زوجها الذي كان يعاملها بقسوة بالغة وحرمها من ابنتها وقام بإرسالها إلى فرنسا مع شقيقته. وتفقد كاريمان الوعي أمام «تياترو أوجيني» وتلتقي مع «فريد» وتنشأ بينهما قصة حب تتداخل مع حكايات أخرى، ويرصد المُسلسل الفكر الطبقي الذي كان سائدا في تلك الفترة، وعدم ترحيب المجتمع بزواج أبناء الطبقة الفقيرة من أبناء الطبقة الأرستقراطية.

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