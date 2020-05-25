رحيل كاتب الأغاني والأكاديمي الفرنسي جان لو دابادي

جان لو دابادي في باريس، 10 مارس 2009 (أ ف ب)

توفي الأحد كاتب الأغاني والسيناريو والأكاديمي الفرنسي جان لو دابادي الذي مارس العديد من مواهبه في مجالات مختلفة بما في ذلك الأدب والصحافة والسينما، في باريس عن 81 عاما، وفق ما أعلن وكيل أعماله بيرتران دو لابي لوكالة «فرانس برس».

وقال دو لابي «توفي جان لو دابادي اليوم الساعة 1,00 بعد الظهر» (11,00 بتوقيت غرينتش) في مستشفى بيتييه سالبيتريير في باريس لإصابته بمرض غير مرتبط بكوفيد 19.

وتابع: كان فنانا شاملا ونجح في كل أنواع الفنون: الرسم مع غي بيدوس (الفكاهي الذي كتب له العديد من النصوص) وكتابة الأغاني مع ميشال بولناريف وجوليان كليرك، وكذلك في السينما ككاتب سيناريو.