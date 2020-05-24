«اللي فات مات» جديد خالد سليم خلال أيام

الأغنية مقرر طرحها خلال أيام وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب (أرشيفية: الإنترنت)

أطلق الفنان المصري خالد سليم البرومو التشويقي لفيديو كليب أغنيته الجديدة «اللي فات مات» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس «كورونا» وتم تصويرها في لبنان.

تعد أغنية «اللى فات مات» أولى أغنيات خالد سليم في العام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية «سنجل» ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضِّر لأغنية أخرى بعنوان «عشمني» من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومن المقرر أن يصورها فيديو كليب أيضًا خلال الفترة المقبلة.