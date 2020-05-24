هشتاغ «#دعوة_للقراءة» يجتاح فيسبوك

أطلق عدد من الناشطات والإعلاميات والشاعرات هشتاغ «#دعوة_للقراءة» لحث وتحفيز الناس على القراءة حيث تفاعل عدد كبير من رواد صفحات الليبية مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الهشتاغ.

وتكمن فكرة الهشتاغ بتوجيه الدعوة لصديق بنشر 7 أغلفة لكتب يرشحها للقراء يرى أنها جديرة بالقراءة ويرسل معها الدعوة لصديق آخر.

وقالت الأستاذة ،أسماء سريبة لـ«بوابة الوسط» لقد «أحببت الفكرة لأنني أؤمن بأن القراءة تساعد على تنشيط الدماغ، كما أن القراءة تساعد للتخلص من التوتر الذي نعيشه، عن نفسي تجربة هاشتاق الدعوة للقراءة كان له فائدة كبيرة حيث استرجعت ذاكرتي بعض الكتب التي كان له أثر في نفسي مما جدد نشاي العقلي والذهني وفتح باب النقاش المفيد مع بعض الأصدقاء حول الكتب»

بالمقابل قالت الإعلامية نسرين العالم «تمت دعوتي من الصديق إبراهيم صالح حيث قال لي اننا سننشر سبعة أغلفة كتب أعجبتنا وأثرت فينا لمدة سبعة أيام متوالية واختيار السبع أيام لأن التجديد كل يوم يمكن حتى من لم يرى الكتاب الأول يرى الكتاب الثاني وهكذا، ثم تقدم هذه المبادرة لشخص آخر وهكذا».

ولفتت نسرين العالم إلى أن «فكرة التمرير إلى اشخاص آخرين تساهم في استمرارية الفكرة، بالإضافة إلى أن نشر اغلفة الكتب يمكن آخرين من رؤيتها فيقومون بقراءتها أو يكونوا قد اطلعوا عليها فنقوم بمناقشتها في التعليقات ».

وشهد هشتاغ «#دعوة_للقراءة» مشاركة واسعة من الناشطات والإعلاميات والشاعرات منهن، رحاب شنيب وحنين بوشوشة، وحنان الشويهدي، وأسماء سريبة، ونسرين البشاري، وميسون صالح، ومروة هابيل، وغيرهن.