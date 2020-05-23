توني هادلي يدعم متسابقا أخطأ في نطق اسمه

ممشى الملكة اليزابيث في سنغافورة في 15 مايو 2020 (أ ف ب)

تدخل توني هادلي من أجل تمكين مشارك في مسابقة إذاعية، في سنغافورة، من الحصول على جائزة نقدية، بعدما حجبها عنه المنظمون في مرحلة أولى، بحجة أن المتسابق أساء نطق اسم المغني البريطاني.

وشارك محمد شاليهان، وهو موظف في هيئة سكك الحديد، في مسابقة على إذاعة معروفة في سنغافورة تقوم على تعرّف المشتركين إلى 14 شخصية معروفة من خلال أصواتها. ونجح فيها، حسب «فرانس برس».

غير أن القناة الإذاعية رفضت منحه الجائزة الكبرى البالغة عشرة آلاف دولار محلي «سبعة آلاف دولار أميركي»، بحجة أنه تعرف إلى أصحاب 13 صوتا من 14. وأعطى متسابق آخر بعده الإجابات عينها، فاختارته الإذاعة ليكون الفائز بالجائزة.

واستاء شاليهان من هذه الواقعة وتقدم باعتراض، لكن أتى الجواب بأنه أساء نطق اسم هادلي الذي كان المغني الأساسي في فرقة البوب البريطانية سبانداو باليه، في الثمانينات، قبل أن ينطلق في مسيرة غنائية انفرادية.

وأرسل شاليهان نسخة من تسجيل مشاركته في المسابقة إلى هادلي نفسه، وأتت المفاجأة بأن المغني ردّ شخصيا على الرسالة، قائلا في تسجيل مصور أرسله إلى شاليهان: «استمعت إلى التسجيل، وعلى علمي أنك نطقت اسمي بطريقة صحيحة تماما».

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وحتى بعد تدخل النجم البريطاني، رفضت القناة الإذاعية في بادئ الأمر منح شاليهان الجائزة الكبرى كاملة، لكنها تراجعت عن موقفها، الجمعة، بعد سيل من الانتقادات ضدها عبر الإنترنت.

وكتبت الإذاعة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «نحن آسفون للغاية. بما أن توني هادلي قال إن شاليهان لفظ اسمه بصورة صحيحة، فمن نحن لنعترض على ذلك؟ سيُمنح شاليهان الجائزة كاملة بقيمة عشرة آلاف دولار نقدا».

وقال شاليهان «32 عاما» إنه «في منتهى السعادة» بعد هذا النبأ. وأوضح لجريدة «سترايتس تايمز» المحلية «أهم ما في الأمر أن الإذاعة أقرت علنا بأسفها».