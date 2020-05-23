الموت يغيب صاحب أغنية «يكيه يكيه»

صورة من الأرشيف ملتقطة في 15 أغسطس 2008 تظهر الموسيقى الغيني موري كانتيه مؤديا أغنية «يكيه يكيه» في بودابست (أ ف ب)

كشف نجل المغني والمؤلف الموسيقي الغيني، موري كانتيه، وفاة الرجل المعروف بأغنيته الشهيرة «يكيه يكيه» الصادرة في الثمانينات، الجمعة، عن 70 عاما في أحد مستشفيات كوناكري.

وأسهم موري كانتيه في نشر الموسيقى الإفريقية والغينية عبر العالم، حسب وكالة «فرانس برس».

وبيعت ملايين النسخ من أغنية «يكيه يكيه» الصادارة العام 1987 وتصدرت تصنيفات الأغاني في الكثير من البلدان.

وأوضح نجله بالا كانتيه أن والده توفي قرابة الساعة العاشرة من صباح الجمعة، في المستشفى الصيني-الغيني في العاصمة كوناكري.

وأكد: «كان يعاني من أمراض مزمنة ويتوجه إلى فرنسا كثيرا للعلاج لكن مع فيروس كورونا استحال الأمر»، وأضاف: «تدهور وضعه سريعا».