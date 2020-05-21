إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو في حفل خيري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 01:50 مساء
بيري كوشين مُنظمة حفل يانصيب خيري مع لوحة الطبيعة الصامتة لبيكاسو في باريس (رويترز)

فازت سيدة إيطالية، الأربعاء، بلوحة رسمها الفنان بابلو بيكاسو تبلغ قيمتها مليون يورو «1.1 مليون دولار» خلال حفل يانصيب خيري لجمع أموال لصالح إنشاء مشروعات مياه في أفريقيا.

وستحصل الفائزة، التي تلقت تذكرة اليانصيب هدية، على لوحة ناتور مورت أو الطبيعة الصامتة، وهي لوحة زيتية تجريدية صغيرة على قماش رسمها الفنان الإسباني العام 1921، وتصور منضدة وصحفا وكأسا من مشروب الأفسنتين، وفقا لوكالة «رويترز».

وجمع الحفل الخيري الذي أقيم في باريس 5.1 مليون يورو، ستذهب 900 ألف يورو منها إلى الملياردير ديفيد نهماد، جامع لوحات بيكاسو، الذي قدم اللوحة لمنظمي الحفل، وسيتم تخصيص باقي عائدات الحفل لصالح مؤسسة «كير» الخيرية التي ستخصصها لإقامة مشروعات لتوفير المياه النظيفة في المدارس والقرى في كل من الكاميرون ومدغشقر والمغرب.

وقالت بيري كوشين منظمة الحفل إنه تم بيع أكثر من 51 ألف تذكرة، قيمة كل منها مئة يورو، في الحفل الذي تأجل تنظيمه بسبب أزمة فيروس «كورونا».

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