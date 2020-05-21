تصوير الأعمال التلفزيونية والسينمائية سيستأنف في كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 11:46 صباحا
جادة هوليوود بولفارد مقفرة في مايو 2020 (أ ف ب)

تعرض كاليفورنيا اعتبارا من الأسبوع المقبل خطتها لاستئناف عمليات تصوير إلا أن لوس أنجليس بؤرة «كوفيد-19» الأساسية في الولاية مستثناة راهنا.

واستوديوهات التصوير خالية في كاليفورنيا منذ اتخذت سلطات الولاية إجراءات للجم انتشار الجائحة في منتصف مارس، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إن غالبية المناطق الثماني والخمسين في الولاية «ستكون قادرة» على تنظيم معاودة التصوير مع اعتماد بعض الإجراءات التي ستفصل الإثنين، إلا أن إصابات كثيرة بـ«كوفيد-19 تسجل في منطقة لوس أنجليس، حيث تقع هوليوود، التي توفر نحو 900 ألف وظيفة في أوساط السينما والتلفزيون ما يحول دون استئناف هذا النشاط فورا، وقال نيوسوم إنها ستتأخر عن المناطق الأخرى في هذا المجال أسابيع عدة على الأرجح.

وقال تيد ساراندوس مسؤول المضامين لدى منصة «نتفليكس» إن الإنتاجات التي تتطلب فرقا محدودة العدد مثل الوثائقيات قد تستأنف بسرعة أكبر إلا أن تصوير الأفلام مع مشاهد فيها جموع «تتطلب إجراءات سلامة ولوجيستية كبيرة جدا».

وكانت منصة «نتفليكس» استأنفت تصوير أعمال لها في بعض الدول مثل أيسلندا والسويد وكوريا الجنوبية، وقالت المخرجة أفا دوفيرناي «المعروفة بفيلم سيلما» إن فرق التصوير يجب أن تقسم إلى «خلايا» محدودة العدد مع تناوب على بلاتوهات التصوير لخفض مخاطر الإصابة بالعدوى.

ورأى نجم مسلسل «ذيس إز آس» جون هويرتاس أن تصوير هذا المسلسل قد لا يُستأنف قبل يناير في حال حلت «موجة وبائية ثانية».

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