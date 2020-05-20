محمد محسن يطرح أحدث أغانيه «عطشان»

محمد محسن يطرح أحدث أغانيه «عطشان» (خاص سواسة الوسط)

طرح الفنان محمد محسن، أغنية جديدة يعود بها بعد غياب بعنوان «عطشان»، ونشر محسن الأغنية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الأغنية من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم، وألحان محمد محسن، والتوزيع الموسيقي لرفيق عدلي، ومكساج وماستر أسامة الهندي، ووتريات هشام مصطفى، وجيتارات مصطفى أصلان، وقانون شادي الجندي، وناي وكولة محمد عاطف.

وتم تصوير الأغنية على طريقة «الفيديو كليب» باستخدام لوحات الفنان طاهر عبدالعظيم، ومن إخراج محمد خيري، أغنية «عطشان» من إنتاج شركة «TripleOne Records» المملوكة لمحمد محسن، التي ستقوم بإصدار أغنياته في الفترة المقبلة.

وكان آخر ألبومات محمد محسن هو «حبايب زمان» الذي صدر في العام 2017 واحتوى على 10 أغانٍ تعاون فيها مع أهم الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي وأيضًا الجماهيري.

يذكر أن محمد محسن شارك في الدورة الأخيرة من مهرجان الحمامات الدولي بتونس، وهو من أهم المهرجانات الثقافية العربية وتقام أنشطته في المركز الثقافي الدولي بالحمامات خلال شهري يوليو وأغسطس سنويًّا.