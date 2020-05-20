أوركسترا أوكراني بالكمامات يسجل أول حفل بعد تخفيف العزل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 01:45 مساء
الأوركسترا السيمفوني التابع للإذاعة الأوكرانية بأول حفل منذ تخفيف العزل بالعاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)

سجل الأوركسترا السيمفوني التابع للإذاعة الأوكرانية أول حفل للتلفزيون والإذاعة والمنصات الإلكترونية منذ تخفيف إجراءات العزل العام بشكل جزئي في أوائل مايو.

ووضع العازفون كمامات يتماشى لونها مع الأزياء السوداء التي يرتدونها، وقال فولوديمير شيكو المدير الفني للأوركسترا، إنه على الرغم من أن كل اثنين من العازفين يتشاركان عادة في حامل واحد للنوتات الموسيقية، فقد التزم الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي وإن هذا أثر على أداء الأوركسترا، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف شيكو «الأمر صعب، لأن كل واحد منهما لا يشعر بحركة كتف زميله، لا يشعر بمرفق الصديق، بعض التواصل قُطع بسبب بُعد المسافة وبسبب الكمامات أيضاً، حيث تظهر بعض التعبيرات غير المقصودة على الوجوه خلال العرض».

وتأسس الأوركسترا السيمفوني للإذاعة الأوكرانية في عام 1929، ويتبع هيئة تديرها الدولة تضم قناتين تلفزيونيتين وأربع محطات إذاعية بالإضافة إلى أقسام إقليمية.

ويستطيع العازفون تقديم نفس العرض مرة أخرى، لأن الأوركسترا يقدم محتواه بشكل رئيسي للإذاعة والتلفزيون بعكس زملائهم الذين ما زالت حفلاتهم المباشرة محظورة نظراً للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقال شيكو إن صناعة الموسيقى تمر بحالة من الجمود بسبب الوضع الحالي، وأضاف «يعيش العديد من الفرق الموسيقية على مبيعات التذاكر، كل الفرق الموسيقية التجارية وحتي قاعات الموسيقى التي لا تغطي ميزانية الدولة تكاليفها بالكامل».

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