حفلة توزيع جوائز الأوسكار 2021 قد تؤجل بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 12:10 مساء
تمثال أوسكار في كاليفورنيا (أ ف ب)

ذكرت مجلة «فارييتي» المتخصصة أن دورة العام 2021 لحفل توزيع جوائز الأوسكار قد يتم تأجيلها بسبب تأثير وباء كوفيد-19 على صناعة السينما.

وهذه الأمسية التي تشاهد في كل أنحاء العالم، لا تزال إقامتها مقررة رسميا في 28 فبراير، لكن مع إغلاق دور السينما الأميركية منذ شهرين، توقف الإنتاج، اضطرت أكاديمية الأوسكار لتغيير قواعدها استثنائيا، وفقا لوكالة فرانس برس.

ونقلت «فارييتي» عن مصدر مطّلع أنه سيتم على الأرجح تأجيل حفلة توزيع جوائز الأوسكار، موضحة في الوقت نفسه أنه لم يتم إجراء أي مناقشة رسمية في هذا الخصوص.

وخففت الأكاديمية هذه القواعد للسماح للأفلام التي لن تتمكن من الصدور في الصالات هذا العام بسبب جائحة كورونا بالتنافس على جوائز الأوسكار.

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