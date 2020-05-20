«فرصة تانية» لرامي صبري تحقق 4 ملايين مشاهدة

رامي صبري (أرشيفية: الإنترنت)

حققت أغنية «فرصة تانية» للمطرب المصري، رامي صبري، ردود أفعال كبيرة منذ بداية عرض المسلسل مع بداية شهر رمضان.

ووصلت عدد المشاهدات على صقحة «فيسبوك» الخاصة برامي صبري إلى 4 ملايين مشاهدة منذ عرضها، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.

مسلسل «فرصة تانية» معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعى رومانسي.

يذكر أن آخر أعمال النجم رامي صبري، أغنية «حياتي مش تمام» من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي، وتنتمي إلى أغاني المقسوم البطيء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية منذ طرحها، بعد نجاح أغنية «أهد الدنيا» التي جمعت رامي صبري بكل من عزيز الشافعي وجلال الحمداوي ولاقت نجاحًا كبيرًا.