في مثل هذا اليوم رحل عوض زاقوب أحد رواد الصحافة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الأربعاء 20 مايو 2020, 01:58 صباحا
الاستاذ عوض محمد زاقوب صاحب البشائر

في مثل هذا اليوم منذ 30 عاما رحل عنا الأستاذ عوض محمد زاقوب، الذي تزامن مولده مع الغزو الايطالي سنة 1911. حفظ مبكرا القرآن في زاوية شارع قصر حمد السنوسية، ببنغازي، ثم الحق تحصيله بألفية ابن مالك، التي ساعدته على حفظ، وفهم الكثير من الأشعار الصوفية. ثقف نفسه بالقراءة والإطلاع.

بداء نشاطه عمليا سنة 1933، إذ أسس مكتبة البشاير في (سوق الظلام)، وزع من خلالها المجلات والجرائد والكتب التي كانت تصله من مصر، من تلك الجرائد: الأيام السورية التي كانت تناهض الانتداب الفرنسي، ومجلة نور الإسلام المصرية، ومجلة الرسالة الشهيرة التي أصدرها أحمد حسن الزيات.  ومن هذه المنشورات كتب القراءة الرشيدة، التي كان المدرسون الليبيون يشجعون التلاميذ على قراءتها، ولم تكن السلطات الإستعمارية راضية عن انتشارها بسبب طبيعة مواضيعها الوطنية، فاقتنصت فرصة في يوليو 1938 واعتقلته، وسجنته، ثم نقلته إلى طرابلس، ومنها نفوه إلى براك الشاطئ.

سنة 1943 وصل الفرنسيون إلى براك الشاطئ، في طريقهم إلى تشاد استغل الفرصة ورحل معهم، ومن هناك إلى السودان ومنها إلى القاهرة، وأقام مع أخيه محمود الذي كان آنذاك طالبا هناك، وبتواصل سيرته انخرط مبكرا في العمل الصحفي، وكتب المقالات السياسية والاجتماعية، ولما عاد إلى بنغازي عام 1944 واصل نشاطه الصحفي.  وفي سنة 1948 ترأس تحرير جريدة الاستقلال. في سنة 1953 أسس جريدة البشائر، وإن كان قد كلف 1955 رئيسا لتحرير جريدة برقة الجديدة، ولكنه لم يستمر في منصبة طويلا. إذ عاد إلى جريدته التي استمرت حتى سنة 1972، ولما تأممت الصحافة، اقتصر نشاطه على الطباعة، إلى أن رحل عنا في 20مايو 1990.

الاستاذ عوض محمد زاقوب صاحب جريدة البشائر
مع الصحفيين الليبيين، والمصريين في لقائهم الزعيم جمال عبد الناصر بعد ثورة 23 يوليو
الاستاذ عوض زاقوب لعل الصورة في راك الشاطئ
القاهرة 1937 من اليمين على زاقوب ومنير البعباع وعوض زاقوب
مع الاستاذ مصطفى السافزلي
عندما ترأس تحرير برقة الجديدة
مع طفلته
سنوات الكفاح في براك الشاطئ
فى زيارة رسمية إلى بريطانيا
مع الوفد الصحفي الليبي في زيارته إلى العراق
صورة للأستاذ في براك الشاط~ والأخرى مع اعيان بنغازي
في العراق
الصورة في السفارة الليبية
الوفد الصحفي الليبي في زيارة لمؤسسة اخبار اليوم مع على ومصطفى أمين
من اول المطابع الصحفية في ليبيا
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السيسي: استقرار ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري
ليبيا
مندوب روسيا: هناك حالة من الشك وعدم الثقة بين أطراف الأزمة الليبية
ليبيا
وليامز: أغلب مكاسب الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها منذ 2017 قد تلاشت
ليبيا
وليامز: سيطرة «قوات الوفاق» على قاعدة الوطية قد تؤدي لتصعيد إضافي للحرب في ليبيا
ليبيا
نيمار يكشف خطوته بعد الحجر الصحي
رياضة عالمية
المسماري: القائد العام قرر سحب القوات من «الوطية» وإعادة تمركز بعض المحاور في ...
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«الكهرباء»: العجز يصل إلى ألفي ميغا وات.. وخطة من 3 محاور ...
ليبيا
بوتين وإردوغان يعربان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا
ليبيا
«موديرنا» الأميركية تعلن نتائج إيجابية في المرحلة الأولى لتجارب لقاحها ضد فيروس ...
دولى
أطباء ليبيون يصلون إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
وفاة طيار إثر تحطم طائرة عروض جوية في كندا
دولى
«بركان الغضب» تعلن السيطرة على منظومة دفاع جوي روسية في قاعدة الوطية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مادة مضادة للجراثيم طويلة الأمد تكافح «كورونا»