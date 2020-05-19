إطلاق أول مقطع تشويقي للفصل الثاني من «مملكة إبليس»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 05:26 مساء
بوستر مسلسل «مملكة إبليس» (أرشيفية: الإنترنت)

بعد نجاح الفصل الأول من مسلسل «مملكة إبليس»، أطلقت منصة «شاهد» عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا تشويقيا للفصل الثاني من المسلسل بعنوان «نار الجنّة»، وذلك استعدادًا لإطلاقه قريبًا على المنصة، وكشف المقطع عن شخصيات جديدة ستقابلها في الفصل الثاني من المسلسل، من بينهم ناهد السباعي، وأحمد صيام، وشريف الدسوقي.

ويستكمل مسلسل «مملكة إبليس» في فصله الثاني ما سيحدث في حارة حدق بعد مشهد مقتل كبار الحارة على يد العجوز «محمود الليثي»، ليكشف عن صراعات جديدة بين شخصياته من بينها رجوعًا إلى شخصية حدق، الذي سُميت الحارة على اسمه، فماذا سيكشف لنا الجزء الجديد في عالم حارة حدق.

ويتكون المسلسل من فصلين، أولهما من 15 حلقة ويعرض حصريا على منصة «شاهد VIP»، وتدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي إبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرار وخبايا عن ماضي إبليس، تغيّر موازين القوة، ويقوم ببطولته غادة عادل، وصبري فواز، وسلوى خطاب، ورانيا يوسف، وأحمد داوود، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وعلاء حسني، وأسماء جلال، ومحمد جمعة، ونانسي صلاح، كما سيكشف الفصل الثاني عن العديد من النجوم الأخرى، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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