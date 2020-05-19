عودة الزوار لمعالم أوروبا الرئيسية في حديقة مجسمات صغيرة

عامل يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في حديقة أوروبا الصغيرة في بروكسل (رويترز)

عاد الزوار لبرج إيفل في باريس ومبنى البرلمان البريطاني والقصر الكبير في بروكسل الاثنين دون أن يخالفوا إجراءات العزل العام بعد إعادة فتح حديقة أوروبا الصغيرة التي تضم مجسمات مصغرة لهذه المعالم.

ومع إغلاق العديد من الحدود بالاتحاد الأوروبي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، تأمل الحديقة المقامة في بلجيكا أن تعطي السكان المحليين نفحة من السياحة التي أوقفتها إجراءات العزل العام، وفقا لوكالة رويترز.

وبدأت بلجيكا في تخفيف القيود التي فرضتها لمدة ثمانية أسابيع يوم الرابع من مايو، ففتحت المتاحف وحدائق الحيوان والأسواق المفتوحة الاثنين، وتأمل حديقة أوروبا الصغيرة التي تضم نحو 350 نموذجا لمعالم أوروبا الرئيسية أن تجذب مساحاتها الواسعة في الهواء الطلق الناس.

ويتعين الحجز المسبق لدخول الحديقة، كما يجب على الزوار مراعاة إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي.