وفاة الممثل الفرنسي ميشال بيكولي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 11:29 صباحا
ميشال بيكولي خلال الدورة الرابعة والستين من مهرجان كان للفيلم في فرنسا (أ ف ب)

توفي الممثل الفرنسي الشهير ميشال بيكولي في 12 مايو عن 94 عاما على ما أعلنت عائلته الاثنين.

وجاء في بيان للعائلة الذي نقله جيل جاكوب صديق الممثل والرئيس السابق لمهرجان كان للفيلم «توفي ميشال بيكولي في 12 مايو بين ذراعي زوجته لوديفين وولديه إينور وميسيا إثر جلطة دماغية»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وبرز ميشال بيولي بفضل فيلم «لو ميبري» العام 1963 الذي شكل فيه ثنائيا رائعا مع بريجيت باردو، وشارك بعدها في أكثر من 150 فيلما من دوره الاستفزازي في غراند بوف إلى ابيموس بابام الذي يؤدي فيه دور بابا تساوره الشكوك في العام 2011. وكان هذا آخر أدواره الكبيرة في السينما، وتميزت مسيرته الفنية بطولها وارتباطها بأفلام كثيرة للويس بونويل وكلود سوتيه.

وكان بيكولي انتقائيا في أفلامه وتعاون أيضا مع مخرجين كبار آخرين من أمثال رنوار ورينيه وديمي وملفيل وفاردا وهيتشكوك، وانتقل أيضا للإخراج في سن السبعين، ولد بيكولي في العام 1925 في عائلة موسيقية، ورشح للفوز أربع مرات بجائزة سيزار أعرق المكافآت السينمائية الفرنسية لكنه لم يفز بها.
 

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