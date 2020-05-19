إعلان موعد إعادة فتح معرض رافايلو في روما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 10:33 صباحا
زائر أمام لوحة بورتريه ذاتي لرافايلو في معرض مكرس لفنان النهضة الكبير في روما، 4 مارس 2020 (أ ف ب)

بعدما علق بسبب جائحة كوفيد-19، يعيد المعرض الرئيسي المكرس لفنان النهضة الكبير رافايلو الذي توفي قبل 500 عام، فتح أبوابه أمام الزوار في 2 يونيو وحتى 30 أغسطس، في روما.

ويقام المعرض في الذكرى الخمسمئة لوفاة رسام النهضة (1483-1520). وافتتح في 5 مارس وكان ينبغي أن يختتم في 2 يونيو تزامنا مع الاحتفالات بعيد الجمهورية الإيطالية، حسب «فرانس برس».

وأوضح المنظمون في بيان «سيستمر المعرض الذي علق مدة ثلاثة أشهر تقريبا بسبب حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن كوفيد-19، حتى 30 أغسطس 2002 بعد تمديد طويل تحقق بفضل التضامن القائم بين المتاحف وجامعي القطع الفنية الذين أعاروا الأعمال».

وأضاف البيان أن استقبال الزوار سيتم مع احترام تعليمات السلامة «الصارمة». وستمتد الزيارات من التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساء.

أتى المعرض ثمرة ثلاثة أعوام من الجهود سمحت بجمع أكثر من مئة من أعمال رافايلو صاحب الموهبة المبكرة الذي توفي العام 1520 عن 37 عاما فقط.

ويتميز رافايلو بأناقة لوحاته وكمالها وهو شكّل مع ميكيلانجلو وليوناردو دا فينتشي، أكبر ثلاثة فنانين في عصر النهضة.

وإلى جانب متحف «غاليريا ديل أوفيتزي» في فلورنسا المساهم الأكبر في المعرض، أعار متحف اللوفر الباريسي لوحات من مجموعاته فضلا عن «ناشونال غاليري» في لندن وواشنطن ومتحف «برادو» في مدريد.

ومن أشهر أعمال الفنان المعروضة في روما «العذراء والوردة» وبورتريه للبابا «يوليوس الثاني» والكاتب والدبلوماسي «بالداساره كاستيليونه».

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