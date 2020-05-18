نبيلة عبيد ضيفة «رامز مجنون رسمي» مساء الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 04:02 مساء
بوستر برنامج «رامز مجنون رسمي» (خاص لـ بوابة الوسط)

تظهر النجمة المصرية نبيلة عبيد كضيفة مع النجم رامز جلال في برنامجه «رامز مجنون رسمي»، الذي تعرضه «MBC مصر» في تمام السادسة والنصف مساء الإثنين، ويعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج «رامز مجنون رسمي» في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

يعرض برنامج «رامز مجنون رسمي» على «MBC مصر» يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل

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