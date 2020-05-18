فاطمة ناصر منتجة لأول مرة في «نوبة 2»

الفنانة التونسية فاطمة ناصر (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت الفنانة التونسية فاطمة ناصر أنها دخلت مجال الإنتاج التلفزيوني هذا العام من خلال المسلسل التونسي «نوبة 2» للمخرج والسيناريست عبدالحميد بوشناق.

المسلسل يصور أجواء الساحة الموسيقية الشعبية في تونس خلال فترة التسعينات التي شهدت أوج الإنتاج الموسيقي التونسي، ويجمع في بطولته عددًا كبيرًا من نجوم الدراما مثل فتحي الهداوي، كمال التواتي، الحبيب محنوش، أميرة الشبلي، بلال بريكي، عزيز الجبالي، هالة عياد، بحري الرحالي، ياسمين الديماسي، مروان عريان، الشاذلي العرفاوي، مهذب الرميلي، كافون وجهاد الشاري.

وأكدت فاطمة أنها قد شاهدت الجزء الأول له وأعجبها كثيرًا، مما شجعها على دخول هذه التجربة.

وأشارت الفنانة التونسية أنها في سبيلها لإنتاج أفلام سينمائية ومسلسلات أخرى خلال العام الحالي. وأنها تسعي لتحقيق حلم بداية تسويق الأعمال التونسية عربيًّا وعالميًّا على المنصات الإلكترونية العربية والعالمية.

فاطمة قدمت عديد البطولات السينمائية والتلفزيونة بين مصر وتونس ودول عربية أخرى.