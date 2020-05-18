تتر «الساحر» الأعلى استماعا في رمضان

بوستر مسلسل «الساحر» (خاص لـ بوابة الوسط)

استمرارًا لحالة النجاح التي حققها الجزء الأول لمسلسل «الساحر» استطاع تتر العمل الدخول ضمن العشر تترات الأكثر استماعًا عبر تطبيق «أنغامي» لشهر رمضان.

الأغنية بعنوان «حافظك عن غايب» غناء جوزيف عطية وكلمات علي المولى وألحان وتوزيع فادي مارديني، وفقًا لبيان.

«الساحر» من بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري، وإنتاج «isee media» إياد الخزوز، وتم عرضه عبر شبكة قنوات أبو ظبي.

المسلسل من قسمين، أخرج أولهما محمد لطفي والثاني عامر الفهد ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم «السوشيال ميديا« والدجل في إطار درامي مشوق.