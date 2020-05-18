عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ80 ويقرر الابتعاد لفترة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 12:00 مساء
عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ80 ويقرر الابتعاد لفترة (سكاي نيوز)

احتفل النجم المصري عادل إمام بعيد ميلاده، الثمانين، الأحد، معربا عن سعادته بإحياء المصريين هذه المناسبة.

وقال إمام، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية: «فرحان جدًا باحتفال المصريين وبشكر جمهوري، والفن من القيم والموروثات العظيمة»، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

ونشر الفنان الكبير صورة عبر صفحته الرسمية على «إنستغرام» يحتفل من خلالها بعيد ميلاده، منوها إلى المناسبة وكتب: «مش أنا عيد ميلادي النهاردة»، والصورة من فيلم «السفارة في العمارة» الذي أنتج عام 2005، وتصوره في مشهد على متن طائرة بينما كان يتبادل حوارا مع مضيفة حسناء محاولا إقناعها أن «اليوم عيد ميلادي».

وكشف إمام أنه احتفل بعيد ميلاده، مع أحفاده وأولاده وأصدقائه المقربين، ولفت إلى أنه لن يقوم بأي أعمال سينمائية في الفترة المقبلة لأسباب صحية.

يشار إلى أن مسيرة عادل إمام الفنية امتدت لأكثر من 56 عاما، منذ ظهوره في عمل مسرحي شهير بعنوان «أنا وهو وهي» مع الراحل فؤاد المهندس وشويكار عام 1964.

ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عطاء «الزعيم» الفني، إذ قدم عشرات الأفلام والأعمال التلفزيونية، وعددا من المسرحيات الناجحة، واستطاع التربع على عرش نجوم السينما المصرية لسنوات طويلة، علما بأنه قدم آخر أعماله السينمائية عام 2010 بعنوان «زهايمر»، ويعرض له مسلسل «فالانتينو» خلال رمضان الحالي.

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