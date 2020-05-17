«رام» يطرح كليب «قد الحياة» بمشاركة الجيش الأبيض

المطرب المصري رام (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب الشاب رام أحدث كليباته بعنوان «قد الحياة» وذلك بمشاركة الجيش الأبيض لمواجهه فيروس «كورونا»، وجاءت مشاركتهم في غناء الأغنية كنوع من الدعم ومنح الطاقة الإيجابية لهم.

ولذلك قام عدد كبير من الأطباء بتسجيل مقاطع من الأغنية وتجميعها وتصويرها في إطار مبهج يدعو للتفاؤل.

وصرح رام بأنه يقوم بإهداء الأغنية إلى «جيش مصر الأبيض» الذي حمل روحه على كتفه وقدم أروع التضحيات في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم كله.

«قد الحياة» من كلمات ربيع السيوفي وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع وفكرة ورؤية فنية عمرو الشاطر ومونتاج محمود صبري ومحمود الكردي وهندسة صوتية ماهر صلاح، ومن المقرر طرحها على عديد القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة.