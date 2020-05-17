وفاة الممثل الأميركي فريد ويلارد عن 86 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 03:37 مساء
الممثل فريد ويلارد في لوس أنجليس، 8 أبريل 2017 (أ ف ب)

توفي الممثل الأميركي فريد ويلارد الحائز أربع جوائز «إيمي»، الذي ظهر في أفلام بينها «أنكورمان» و«ذيس إيز سباينل تاب» ومسلسلات بينها «مودرن فاميلي»، عن 86 عامًا، بحسب ما أعلن وكيل أعماله السبت.

ولم يكشف وكيل أعماله مايك إيزنشتات سبب الوفاة ولا مكان حصولها.

وأثار نبأ وفاة ويلارد سلسلة رسائل تكريمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ممثلين بينهم جيمي لي كورتيس التي كتبت عبر «تويتر»: «شكرا على الضحكات القلبية سيد ويلارد"، وفق «فرانس برس».

كذلك غرّد الممثل ستيف كاريل، قائلا «فريد ويلارد كان أطرف شخص عملت معه. لقد كان رجلًا لطيفًا ورائعًا».

وعرف المشاهدون ويلارد أخيرًا بدور والد الممثل تاي بوريل (شخصية فيل دانفي) في المسلسل التلفزيوني الكوميدي الناجح «مودرن فاميلي».

وهو أضحك أجيالًا من المشاهدين في أفلام كثيرة على مر العقود الماضية، بينها «وايتينغ فور غافمان» و«إيه مايتي ويند» و«بست إن شو».

وبدأ ويلارد مسيرته المسرحية مع انتقاله إلى نيويورك في نهاية الخمسينات.

وشارك في الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، بينها ظهوره بدور هانك ماكدوغال في المواسم الأجدد من مسلسل «إيفريبادي لافز رايمند» الكوميدي الشهير.

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