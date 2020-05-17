تفاصيل ظهور الممثل الليبي سند تنتوش بالمسلسل المصري «الاختيار»

الممثل الليبي سند تنتوش مع الممثل المصري أحمد العوضي بمسلسل «الاختيار» (فيسبوك)

شارك الفنان الليبي الشاب سند تنتوش في المسلسل المصري «الاختيار» الذي يعرض منذ بداية شهر رمضان.

وظهر تنتوش في المسلسل كضيف شرف، إذ لعب دور ضابط بالجيش الليبي يحاول إقناع الإرهابي المصري هشام عشماوي بالاستسلام بعد إلقاء القبض عليه في ليبيا.

ويقول تنتوش عن دوره: «أظهر في المسلسل كضيف شرف، مجسدًا دور ضابط في الجيش الليبي في اللحظات الأولى لإلقاء القبض على هشام عشماوي، وأتولى في المشهد محاول إقناعه بالاستسلام والتفاوض معه، في بداية الأمر يرفض عشماوي الاستسلام ، ولكن بعد إصرار (وإعطائه الأمان) يستجيب ويسلم نفسه».

مسلسل «الاختيار» يتناول حياة الضابط المصري أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استُشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية العام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، ومن بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل.

وألقت القوات المسلحة الليبية القبض على الإرهابى المصري هشام عشماوي، أمير تنظيم القاعدة في حي المغار بمدينة درنة في العام 2019، وكان يرتدى حزامًا ناسفًا، وتم تسليمه للسلطات المصرية في العام ذاته.

وانتهى تنتوش من تصوير دوره في مسلسل مصري يعرض على منصة عالمية قريبًا، وأوضح تنتوش» أشارك أيضًا في فيلم مع أسرة مسلسل «الاختيار» بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله».

سند تنتوش مواليد 1993، من مدينة العزيزية، أول أعماله الفنية فيلم «والعكس صحيح»، من إخراج أسامة عامر، وتأليف أنيس بوجواري، وبطولة أوجا، ونور الكاديكي، النجمة الصاعدة سلمى المنفي، عرض في العام 2017.