«أمازون» تطلق الفيلم الجديد لأميتاب باتشان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 02:23 مساء
الممثل الهندي أميتاب باتشان في صورة مؤرخة في 17 مايو 2018 (أ ف ب)

أعلنت «أمازون» عرض الفيلم الجديد للنجم الهندي، أميتاب باتشان، على خدمتها للبث التدفقي، بسبب الإغلاق المفروض على البلاد للحد من تفشي فيروس «كورونا المستجد».

ومع إصدار ما يقرب من 1800 فيلم العام 2018، تعد الهند صاحبة أكبر صناعة أفلام في العالم من حيث عدد الأفلام التي أنتجت، وفق «فرانس برس».

وعادة يشكل بدء عرض الأفلام، في دور السينما، حدثا مهما يدفع محبي السينما إلى الانتظار في طوابير لساعات.

وكان من المقرر بدء عرض فيلم «غولابو سيتابو» من بطولة باتشان وإخراج شوجيت سيركار في صالات السينما في 17 أبريل، لكن الهند في حالة إغلاق منذ أواخر مارس وما زالت دور السينما مغلقة.

وقالت «أمازون» إن الفيلم سيطلق على خدمتها في 12 يونيو وسيكون متاحا في مئتي دولة ومنطقة حول العالم، في ما وصفه سيركار بأنه «فجر عهد جديد للترفيه الهندي».

وتتنافس «أمازون» في الهند مع «نتفليكس» وشركات أخرى مثل «هوت ستار» -شريكة «ديزني»- من أجل الاستحواذ على أكبر عدد من المشتركين في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

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