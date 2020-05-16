في مثل هذا اليوم رحل عنا الاستاذ الفاضل محمد مصطفى السعداوية

في مثل هذا اليوم منذ 38 سنة رحل عنا الأستاذ محمد مصطفى السعداوية، ولد هذا الإداري العصامي في بنغازي يوم 17/2/1915ودرس بكتاتيبها، ونال الشهادة الثانوية الإيطالية سنة 1932. شارك سنة 1946بدورة بدار العلوم في القاهرة، وأخرى بالجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1952.
عمل مدرساً بالمدارس الابتدائية العربية الإيطالية بكلٍ من سلوق، المقرون، درنة، وسوسة وذلك من سنة 1932 وحتى بداية الحرب العالمية سنة 1940، ثم في زمن الإدارة البريطانية لليبيا، وبامتداد السنوات من 1943 إلى 1948 تولي التدريس وإدارة عدد من المدارس في شحات، درنة، وبنغازي، واجدابيا.
من سنة 1948إلى 1950 تولى إدارة المدرسة الثانوية ومعهد المعلمين في مدينة بنغازي، ثم تعين مفتشاً بنظارة معارف برقة، من سنة 1950 إلى 1956، ثم نائباً لمديرها حتى سنة 1958.
نُقل إلى الجامعة الليبية من 1/1/ 1959 كوكيل لكلية التجارة والاقتصاد، ثم وكيلاً للجامعة الليبية من 21/1/ 1961، إلى ديسمبر سنة 1969، نقل بعدها إلى إدارة الخدمة المدنية ومكث بها حتى أغسطس 1970. خلال فترة عمله ساهم عدد من لجان العمل، أبرزهالعل واهمها توليه منصب المدير التنفيذي لمشروع بناء مقر المدينة الجامعة الليبية بقاريونس.
عمل بتاريخ 1971/7/9 كمدير فرع شركة ليبيا للتأمين في بنغازي، واستمر في وظيفته بعد تأميمها، فكبرت بافتتاح فروعا ومكاتب لها في البيضاء ودرنة وطبرق ، حتى تقاعد في 1/1/1982.
والجدير بالذكر أنه كان عضواً عاملاً في جمعية عمر المختار، وأيضا عضواً مؤسساً بالنادي الأهلي، وعضواً مؤسساً ومشاركاً بمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي.
توفاه الله يوم 15/5/ 1982 ووسد ثر ى مقبرة سيدي عبيد اليوم التالي.