إياد الخزوز: «الساحر» و«النحات» نجحا بشكل جيد جدا.. وهذا مصير باقي الحلقات

المنتج إياد الخزوز (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف المنتج والمخرج إياد الخزوز أن مسلسل «النحات» ومنذ بداية تنفيذه كان مقسوما لحكايتين كل منهما 15 حلقة. وأكد أن الحكاية الثانية له ولـ«الساحر» ربما يستكمل تصويرهما في سبتمبر المقبل حسب ظروف أزمة «كورونا».

ونفى الخزوز أن يكون باسل الخياط قد ظلم من قراره بعرض العمل، مؤكدا أنه قد تألق كعادته وأحبه الجمهور في الوطن العربي كله وعبر الـ 10 قنوات التي عرضت العمل وعلى رأسها قنوات أبوظبي، وفقا لبيان.

«النحات» من تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وإنتاج «I see media» إياد الخزوز، وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا أبوشعيا وندى أبوفرحات، وتدور أحداثه حول قرار يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسيطر عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.

وبالنسبة لـ«الساحر» أوضح إياد أنهم كانوا قد صوروا منه 22 حلقة ولكن كانت هناك نواقص بها وأن حكايتها الأولى في الصياغة الأولى تنتهي في الحلقة الـ20، ووجد هو و المخرجون والكاتبة أنه يمكن أن تنتهي عند الـ17 وهو ما حدث دون أي إخلال بالبناء الدرامي للعمل، بل وتلقى هو وموقع الشركة عشرات الآلاف من الإشادات والتهنئة بنجاح «الساحر» و«النحات».

«الساحر» من بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري وهو من قسمين أخرج أولهما محمد لطفي والثاني عامر الفهد، ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.

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وأكد إياد الخزوز أنه سعيد كونه استطاع تحقيق وإنجاز الأعمال التي اتفق عليها مع «جوي tv» أو مجموعة أبوظبي الإعلامية. وباقي القنوات والمنصات الإلكترونية التي تعاقدوا معها.

وعن باقي أعماله التي تم عرضها عبر منصة «جوي tv» أشار إلى أنها قد حققت نجاحا كبيرا عبر الوطن العربي كله وليس في السعودية أو الخليج فقط بل وفي مصر، وأنه يصله من مصر مثلا العديد من طلبات استضافة أبطال «الساحر» و«النحات» و«هوس» و«ولد وبنت» في برامج أو عبر الصحافة.

وعن شراكته مع «غولدن لاين» نايف وديالا الأحمر؛ قال الخزوز إنها تجربة مفيدة فـ«غولدن لاين» قدمت من قبل العديد من الأعمال السورية الناجحة، بالإضافة لقدرتها على تسويق الأعمال في العديد من الدول العربية المختلفة.

وكانت فكرة التعاون معا لإنتاج أعمال قصيرة من المنتجة ديالا الأحمر وهو تعاون مثمر وسيستمر طويلا بإذن الله.