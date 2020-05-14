مُعتصم النهار ضيف برنامج «اغلب السقا» مساء الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 03:47 مساء
من كواليس برنامج «اغلب السقا» (خاص لـ بوابة الوسط)

يظهر الفنان السوري مُعتصم النهار كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في حلقة الخميس، من برنامج «اغلب السقا»، التي تُعرض على «MBC مصر» في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

برنامج «اغلب السقا» يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدى ساعة كاملة يتبارى الضيف والسقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج «اغلب السقا» على «MBC مصر» يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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