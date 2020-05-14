موقع هوليوود بول يلغي حفلات موسمه الصيفي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 01:04 مساء
حفلة موسيقية في موقع هوليوود بول في لوس انجليس (أ ف ب)

ألغى موقع هوليوود بول الشهير للحفلات في الهواء الطلق في كاليفورنيا موسم الحفلات الغنائية الصيفي للمرة الأولى منذ افتتاحه في العام 1922، بسبب وباء «كوفيد-19».

وستتكبد أوركسترا لوس أنجليس الفلهرمونية التي تدير الموقع مع سلطات المنطقة، ربحا فائتا قدره 80 مليون دولار، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الأوركسترا تشاد سميث في بيان: «حزين من عواقب هذه الأزمة وأشارك خيبة أمل مع كل الذين كان ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق الموسم».

ويشكل موسم الصيف في الموقع ملتقى ثقافيا أساسيا في لوس أنجليس، وشهد في السابق مرور كوكبة من النجوم من أمثال فرقة «بيتلز»، أما خلال هذا الصيف فكان من المتوقع إقامة حفلات لأندريا بوتشيلي وبوب ديلان وديانا روس وغيرهم من الفنانين في الهواء الطلق، ويعرض الموقع الذي أنشئ العام 1922 أفلاما أيضا.

ويزيد الإلغاء الناجم عن إجراءات مكافحة وباء «كوفيد-19» من هشاشة الوضع المالي لأوركسترا لوس أنجليس الفلهرمونية التي ألغت أيضا حفلات الربيع في قاعة «والت ديزني كونسيرت هال».

وأعلنت الأربعاء أنها ستضطر إلى وضع جزء من موظفيها في بطالة جزئية بعدما اتخذت إجراءات بخفض الأجور سابقا.

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