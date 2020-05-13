حفلة أفريقية افتراضية للتوعية بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 11:30 صباحا
حفلة أفريقية افتراضية للتوعية بفيروس كورونا (أ ف ب)

سيجتمع حوالي مئة فنان وشخصية من أفريقيا في 25 مايو على مواقع التواصل الاجتماعي «لرفع مستوى الوعي بوباء كوفيد 19 والتفكير في مرحلة ما بعد الفيروس»، وفقا لمنظم الحدث يوسو ندور.

ومشروع «وان» (وورلدوايد آفرو نتوورك) الذي ينظم من أجل يوم أفريقيا العالمي، مفتوح أيضا لأسماء بارزة من المحيط الهندي ومنطقة البحر الكاريبي والأميركيتين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وستبث المبادرة طوال اليوم على الشبكات الاجتماعية مع وسم #أنا وان، وسيتخللها عرض لمدة ساعتين حسب قول يوسو ندور الذي وعد «بمفاجآت».

وقال النجم السنغالي الذي يخضع لإجراءات حجر في دكار «إنه شرف لي أن أكون راعي هذا الحدث»، وتابع «إنها مبادرة تتعلق بزيادة وعي الشعوب بمكافحة الوباء، لكنها مناسبة أيضا للقول إنه على صعيد مجالات عدة، لن يعود شيء كما كان عليه في السابق»، وأكد أن «الثقافة يجب أن تلعب دورها في هذا الأمر، هناك أولويات، لكن الثقافة التي تأثرت بشدة بالأزمة الصحية، يجب ألا تنسى العالم ما بعد الوباء».

وسيكون هذا الحدث أيضا فرصة «لتحية ذكرى مغني الجاز الكاميروني مانو ديبانغو وعازف الدرامز وكاتب الأغاني النيجيري توني ألين، يجب أن نبقي الشعلة مضاءة».

وستبث الحفلة الافتراضية «في وقت الذروة مجانا على مواقع التواصل الاجتماعي وبشراكة مع إذاعة «آفريكان يونيين برودكاستينغ» وعلى ما يقرب من 200 قناة أفريقية حول العالم.

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