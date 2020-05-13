رواية جديدة لإيلينا فيرانتي تتحول إلى مسلسل

صورة مؤرخة في 4 أكتوبر 2016 تظهر كتابين للإيطالية إيلينا فيرانتي في إحدى المكتبات في روما (أ ف ب)

ستتحول الرواية الجديدة للكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتي «ذي لاينغ لايف أوف أدالتس» (الحياة الكاذبة للبالغين) إلى مسلسل تلفزيوني، من إنتاج شبكة «نتفليكس».

وأعلنت ذلك منصة البث التدفقي الشهيرة، رغم أن الكتاب لن يترجم إلى الإنجليزية قبل سبتمبر، حسب «فرانس برس»، الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان «نتفليكس وفاندانغو تتعاونان لتطوير سلسلة مبنية على أحدث رواية للكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتي».

وسينتج المسلسل بالتعاون مع شركة الإنتاج الإيطالية فاندانغو، التي عمل مؤسسها دومينيكو بروكاتشي على التكييف التلفزيوني لسلسلة ماي بريلينت فرند (صديقي اللامع) لفيرانتي».

ويروي كتاب «ذي لاينغ لايف أوف أدالتس» (لا فيتا بوجاردا ديلي ادولتي) قصة حياة جوفانا من الطفولة إلى المراهقة في التسعينات، في مدينة نابولي.

وأوضح بيان «نتفليكس» أن المسلسل سيصوّر في إيطاليا وباللغة الإيطالية، وهي لغة الكتاب الأصلية.

صدر كتاب «ذي لاينغ لايف أوف أدالتس» في نوفمبر 2019 بالإيطالية، وسينشر بـ25 لغة في سبتمبر وفقا للبيان.

ورغم النجاح الهائل الذي حققته سلسلة «ماي بريلينت فرند» التي نشرت بين عامي 2011 و2014 في إيطاليا، فإن فيرانتي لم تعلن عن هويتها الحقيقية وتواصل استخدام اسم مستعار.