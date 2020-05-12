اللبنانية عبير نعمة تطلق أغنية «هيدي الدني» (فيديو)

تتعاون عبير نعمة لأول مرة مع الموسيقار أسامة الرحباني (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الفنانة اللبنانية عبير نعمة أجدد أغنياتها المصورة «هيدي الدني»، وتعاونت خلالها لأول مرة مع الموسيقار أسامة الرحباني.

وتجسد عبير عبر الأغنية حالة إنسانية عاطفية تعبر بشكل أو بآخر عما يعيشه لبنان والعالم حاليًا من تقلبات، وقررت مشاركة جمهورها هذا الكليب الذي تم تصويره قبل يومين فقط من الإغلاق التام والحجر الصحي بسبب «كورونا».

وتقول عبير: «أردت توجيه رسالة إيجابية في هذه الأيام الصعبة التي نمر بها، فلو قست الظروف علينا أحيانًا إلا أن بعد العسر يسرًا، فإرادة الحياة دائمًا تنتصر ونحن دائمًا على موعد مع فجر جديد والفنان لا يمكن أن يعزل مشاعره عن محيطه وحاجته كبيرة لترجمة كل ما يعيشه ويختبره من خلال أعماله»، وفقًا لبيان.

كما أعربت عبير عن سعادتها لتعاونها خلال الأغنية مع الموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني بقولها: «انتظرت طويلاً هذا التعاون مع أسامة الصديق. لطالما شعرت بالتناغم الفكري والإنساني الذي يجمعنا. فهو حالة فنية فريدة، تعاون مع عدد قليل من الأصوات ما يجعل اللقاء الفني معه حالة خاصة».

بينما أوضح أسامة الرحباني عن كون هذا التعاون مميزا في حد ذاته مع عبير قائلاً: «أنا حريص كل الحرص على خياراتي، وتشجعت على هذا التعاون لأنني على ثقة أن عبير ستنقل موسيقاي بإخلاص وستحافظ على قيمتها الفنية، فهي من الأصوات المهمة النادرة في العالم العربي من حيث القوة والحضور والأداء. وسيطرت أجواء من التناغم والثقة المتبادلة والجدية في العمل».

وتغنت نعمة خلال الأغنية بكلمات غدي الرحباني، بينما تولى مهمة إخراج الكليب جيل الغبري، وأنتجتها شركة «يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط» (Universal Music Mena).

عبير نعمة، فنانة وباحثة فى العلوم الموسيقية، وعرفت بتقديمها السلسلة الوثائقية «موسيقى الشعوب»؛ تجربة تلفزيونية جالت من خلالها على مدار 4 سنوات، في أنحاء العالم لتقديم وجبة موسيقية جمعت بين السياحة والفنون والثقافة، كما خطفت أغنيتها الشهيرة «وينك»، جائزة أفضل أغنية بالعالم العربي ضمن جوائز «الموريكس دور».