إرجاء بينالي باريس للفنون لـ2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 05:07 مساء
صورة تظهر تمثالا للجنرال ديغول امام "غران باليه" في باريس (أ ف ب)

أرجئت الدورة 32 لبينالي باريس، وهو ملتقى فني دولي كبير لمدة عام حتى سبتمبر 2021، بسبب «المخاطر الصحية» الناجمة عن وباء «كوفيد-19».

وأوضح رئيس البينالي جورج دو جونكير: «الوضع الصحي لا يسمح بجمع آلاف التجار والمهنيين والزوار»، وكان أكثر من 85 تاجر فنون أكد مشاركته في دورة سبتمبر، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح المنظمون أن الكثير من التجار أكدوا من الآن نيتهم المشاركة في 2021، مشيرين إلى أنهم يعملون على «سلسلة من الأحداث عبر الإنترنت في 2020».

وأسس البينالي في الخمسينات وكان معروفا باسم «معرض تجار العاديات»، وبات يقام سنويا منذ العام 2017 ويضم عارضين فرنسيين ودوليين في مجالات فنية مختلفة.

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