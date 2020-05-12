وفاة المسرحي مصطفى المصراتي

وفاة المسرحي مصطفى المصراتي (أرشيفية:انترنت)

أعلن المسرح الوطني في الخمس، وفاة الممثل والمخرج المسرحي مصطفى المصراتي، الثلاثاء، الذي كان يعاني من المرض لفترة طويلة.

كانت بداياته الفنية بتقديم تمثيليات على الهواء مباشرة عبر الإذاعة كل يوم جمعة العام 1968 صحبة الفنان عبدالرزاق اشتيوي، وانتسب للفرقة الوطنية للتمثيل العام 1968، وشارك في العمل المسرحي «يوم القيامة» من تأليف وإخراج «سعيد السراج»، وأوقف العرض لأسباب أمنية في نفس العام.

في العام 1970 كان أحد المؤسسين لفرقة المسرح الحر للتمثيل بمعهد التمثيل، بعد ذلك تولى إدارة الفرقة لفترة طويلة، ويعد أيضًا من مؤسسي فرقة «سعيد السراج» لفنون التمثيل والموسيقى، التي كانت في الأصل تعرف بفرقة «الساحة» للفنون المسرحية، وفقا لموقع «بلد الطيوب».

أخرج المصراتي الكثير من المسرحيات، منها اللحن التائه، وبعد العشرة، وغالية، وعروس بلا دار، كما شارك كممثل في أكثر من أربعين عملا مسرحيا، منها بين يوم وليلة، وحلم الجيعانين، وتاجر البندقية، والعادلون، والأيدي القذرة، والصوت والصدى، أما أعماله المرئية فكثيرة منها الساهرون، والقضية، وآخر الليل، والفال، ووادي الحنة، والسيد صالح، ومقادير، والكادح.

من أهم أعماله أيضا مسلسل «العمارة» ومسرحية «بعد العشرة اتبان الناس»، ومن آخر أعماله مسلسل «الجزاء»، كما شارك في مسلسل «المشروع».