إبراهيم الإمام يفوز بمسابقة الكتاب التاريخي

إبراهيم الإمام يفوز بمسابقة الكتاب التاريخي (فيسبوك)

أعلن الكاتب الليبي إبراهيم الإمام، فوز قصته «أغرب مباراة في التاريخ» بمسابقة دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع في القاهرة، للقصص التاريخية.

اختيرت القصة من بين 160 قصة، جاءت ضمن الاختيار النهائي من بين 33 قصة من 12 دولة عربية، وكتب الإمام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد الإعلان «كانت قصتي ممثل ليبيا الوحيد في هذا المنجز الثقافي الجميل، أقدم هذا الفوز لكافة أهلي وأحبابي في ليبيا عامة وغدامس خاصة».

ومن المقرر أن تصدر الدار العربية للنشر والتوزيع كتابا جماعيا يتضمن جميع القصص الفائزة، التى حازت فيها مصر على نصيب الأسد بـ24 قصة، تلتها «العراق» بعملين للنشر، وجاء المركز الثالث بسبع قصص من سبع دول «قصة واحدة من كل دولة»، وهي: سوريا وليبيا والجزائر وفلسطين والمغرب والسعودية والهند.

كما أعلن الإمام، الإثنين، الانتهاء من قصة جديدة تصدر قريبا بعنوان «أككو» موجهة للأطفال.