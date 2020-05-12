بيع غيتار لنجم الروك كيرت كوبين في مزاد

بيع غيتار لنجم الروك كيرت كوبين في مزاد (أرشيفية:انترنت)

بيعت سترة لنجم الروك الراحل كيرت كوربين بسعر قياسي بلغ 334 ألف دولار العام الماضي، والآن تشير تقديرات إلى أن آلة الغيتار التي عزف عليها كوبين مع فريق نيرفانا في برنامج «إم.تي.في أنبلغد» قبل خمسة أشهر من وفاته قد تباع بسعر مليون دولار في مزاد خلال الشهر المقبل.

وقالت دار جوليانز للمزادات، الإثنين، إن الغيتار المعروض للبيع من طراز «مارتن دي-18إي» ومصنوع العام 1959، وعزف عليه كوبين خلال تسجيل الحلقة على الهواء مباشرة العام 1993، وللغيتار غطاء بداخله حقيبة صغيرة يقال إن كوبين كان يخبئ فيها الهيروين الذي أدمنه في سنواته الأخيرة، وفقا لوكالة «رويترز».

وسجل كوبين نجم فريق نيرفانا حلقة أنبلغد في نوفمبر العام 1993، وعثر عليه ميتا برصاصة أطلقها على نفسه في منزله بسياتل في أبريل 1994 وكان عمره 27 عاما.

وطُرح ألبوم فريق نيرفانا الذي يتضمن تسجيلا للحلقة واسمه «إم.تي.في أنبلغد إن نيويورك» بعد وفاة كوبين وفاز بجائزة غرامي، وقال دارين جوليان، الرئيس التنفيذي لدار جوليانز للمزادات، إن الغيتار «احتل مكانته في التاريخ بجدارة باعتباره الآلة التي عزف عليها أحد أكثر أيقونات موسيقى الروك تأثيرا في واحدة من تجارب الأداء المباشر التي لا تُنسى على الإطلاق».



وأضاف أن المليون دولار هي مجرد تقدير أولي، وستباع مقتنيات أخرى لكوبين في المزاد المقرر يومي 19 و20 يونيو في بيفرلي هيلز، من بينها غيتار آخر تتراوح تقديرات سعره بين 60 و80 ألف دولار، وقميص يقدر ثمنه بما بين 10 آلاف و20 ألف دولار، والسعر القياسي لآلة غيتار مسجل باسم غيتار ديفيد غيلمور عضو فريق بينك فلويد، الذي بيع بسعر 3.9 مليون دولار بمزاد في نيويورك.