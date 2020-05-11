إياد الخزوز: تحمست لـ«الساحر» بسبب فكرته المختلفة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 11:36 صباحا
المنتج إياد الخزوز (خاص لـ بوابة الوسط)


كشف المنتج والمخرج إياد الخزوز أن الأحد كان آخر حلقات الجزء الأول من مسلسل «الساحر» الذي يتم عرضه على مجموعة قنوات «أبوظبي» وأنتجته شركته «I see media».

وأضاف الخزوز أنه تحمس لفكرة العمل التي عرضتها عليه المؤلفة سلام كسيري، خصوصا أنها فكرة جديدة ومختلفة.

إياد هو مخرج ومنتج قدم العديد من الأعمال الهامة سواء منتجا أو مخرجا، ومنها «سمر قند» و«أبناء القلعة» الذي نال عنه وسام الملك عبدالله بن الحسين العام 2018 من الملك عبدالله ملك الأردن، وفي العام 2002 نال وسام الملك حسين للعطاء المميز.

«الساحر» من بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري، وهو من قسمين أخرج أولهما محمد لطفي والثاني عامر الفهد، ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم «السوشيال ميديا» والدجل في إطار درامي مشوق.

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