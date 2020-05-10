هدير الديب: أقترب من توديع «جمع سالم».. وزينة شخصية جميلة ومتواضعة

الفنانة الشابة هدير الديب (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت الفنانة المصرية الشابة هدير الديب، أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل «جمع سالم»، حيث لم يتبق لها سوى ثلاثة أيام كحد أقصي، ومن المقرر أن تجمع المشاهد المتبقية بينها وبين الفنانين زينة وأحمد صيام ومحمد شاهين وغيرهم.

وأضافت هدير، أن مخرجة العمل إيمان الحداد هي من قامت باختيارها لهذا الدور، ولا سيما وأنها قد تعاونت معها من قبل في مسلسل «زواج بالإكراه»، الذي كانت تظهر من خلاله في دور شقيقة الفنان أحمد فهمي، مؤكدة أنها عندما قرأت السيناريو تفاجأت بمساحة الدور وطبيعته، حيث تقدم لأول مرة دور فتاة شعبية تدخل في صراعات مع زوجها البلطجي، الذي تريد الانفصال عنه والعودة لحبيبها السابق الفنان محمد شاهين، لافتة أن المخرجين دائمًا ما يضعوها في أدوار الفتاة البريئة ذات الملامح الهادئة.

وتابعت: «كواليس العمل كانت ممتعة للغاية، فالفنانة زينة شخصية جميلة ومتواضعة على المستوي الشخصي، أما بالنسبة للفنان أحمد صيام فهو إنسان رائع، حيث دائما ما يحدثنا عن المعهد والمسرح خلال الكواليس، وكان يساعدنا كثيرًا في التحضير للشخصية ويقوم بتوجيهنا ومراجعة المشاهد أكثر مرة، لكي لا نقوم بتكررها ونكون مستعدين أمام الكاميرا».

وأوضحت أن أحداث المسلسل سوف تشهد العديد من التطورات والمفاجآت خلال الحلقات القادمة، مشيرة إلى أن تحركات الشخصيات ستكون غير متوقعة.

شاركت هدير الديب من قبل في عدد من الأعمال الدرامية خلال مشوارها الفني، ومنها: «زواج بالإكراه»، «سجن النسا»، «ذات»، «الكابوس»، «آسيا»، «أهو ده اللي صار»، و«بيت السلايف» وغيرها.