مشروع افتراضي عالمي لـ«أشعار كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 03:44 مساء
مشروع افتراضي عالمي لـ«أشعار كورونا» (أرشيفية:انترنت)

يشارك مجموعة كبيرة من الشعراء بمشروع افتراضي بعنوان «المختارات الشعرية لزمن فيروس كورونا»، يضم قصائد كتبت فى فترة انتشار الوباء، وأُطلق على المشروع الدولي تسمية «Coronaverse»، ما يعنى باللغة اللاتينية «أشعار كورونا».

وانطلق المشروع في الولايات المتحدة، ثم انضم إليه نحو 90 شاعرًا يمثلون ألمانيا وفرنسا وكندا ومولدوفا وتركيا وأوكرانيا وروسيا وأستراليا وبيلاروسيا وغيرها، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

وقالت مؤسسة دار النشر والطباعة الروسية الأميركية «كريك» وإحدى منظمات المشروع ريكا كاتسوفا، «ننشر على موقع المشروع الإلكتروني نصوصًا شعرية بأقلام المؤلفين والمؤلفات الذين يمثلون بلدانًا مختلفة تم إبداعها في فترة انتشار وباء فيروس كورونا والحجر الصحى».

وتكمن فكرة المشروع في استعراض كيفية تأثير الأوضاع المتعلقة بفيروس «كورونا على وعي الناس وقدرات المبدعين الشعرية».

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