وفاة ليتل ريتشارد رائد موسيقى «الروك آند رول»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 02:01 مساء
وفاة ليتل ريتشارد رائد موسيقى «الروك آند رول» (أرشيفية:انترنت)

توفي رائد موسيقى «الروك آند رول»، ليتل ريتشارد، السبت، عن عمر ناهز 87 عامًا، وفقًا لما ذكرت مجلة «رولينغ ستون».

وأثر ريتشارد، الموسيقي والمغني، في عدد كبير من الموسيقيين الذين فاقت شهرتهم شهرته في نهاية المطاف، وأكد نجله داني بينيمان وفاته لـ«رولينغ ستون»، وقال إن سبب الوفاة غير معروف، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال تشارلز جلين، عازف الجيتار في فرقته، لموقع «تي إم زد» المختص بأخبار المشاهير إن ريتشارد كان مريضًا منذ شهرين وإنه توفي في منزله بولاية تينيسي الأميركية محاطًا بأخيه وأخته وابنه.

وقال جلين ، لموقع «تي إم زد» إنه تحدث مع ريتشارد في 27 مارس، وطلب منه المغني أن يزوره، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب وباء فيروس «كورونا»، وأضاف أن ريتشارد كان بمثابة الأب له.

واشتهر ريتشارد في الخمسينات وأوائل الستينات بأغاني أداها منها «لونغ تال سالي»، «توتي فروتي».

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