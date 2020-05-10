«فن بالعربي» تجربة جديدة ليافا جويلي وكايزر موسى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 01:17 مساء
الممثلة والمخرجة المصرية يافا جويلي (أرشيفية: الإنترنت)

تجربة فنية جديدة يقوم بها الزوجان المصريان المقيمان بكندا يافا جويلي وكايزر موسى من خلال صفحة «فن بالعربي»، حيث يقومان بتحويل القصص التي يتم حكايتها للأطفال لمجموعة رسومات.

وتطورت التجربة من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتم فيها الاستعانة بفنانين من الوطن العربي كله، وبالفعل تمت استضافة الكاتب نجيب جويلي والفنان حسن الجريتلي مؤسس فرقة الورشة المسرحية والموسيقار هشام جبر والريس زكريا إبراهيم مؤسس فرقة الطمبورة والفنانة المقيمة بكندا ساندي البيطار.

وتؤكد الممثلة والفنانة ومدربة التنمية البشرية يافا جويلي أن الصفحة موجهة لكل الأطفال العرب، وكانت بدايتها أنهم ومع أزمة كورونا فكرت هي وزوجها المخرج والمنتج كايزر موسى في تقديم هذه التجربة لتحقيق التواصل الاجتماعي والحكي وتعليم أطفالنا مجموعة من القصص والحواديت من جميع أنحاء الوطن العربي مع تطوير الأمر ليصبح استضافة لمجموعة من الفنانين عبر الصفحة، وهو ما بدأ بالفعل وسيظهر فنانون من جميع أنحاء الوطن العربي.

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