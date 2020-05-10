في مثل هذا اليوم رحلت المعلمة الرائدة زعيمة الباروني

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الأحد 10 مايو 2020, 12:07 صباحا
المعلمة الرائدة والأديبة القاصة زعيمة الباروني

في مثل هذا اليوم منذ 44 سنة رحلت السيدة زعيمة الباروني التي تركت بصمات واضحة على الخارطة السياسية والأدبية لهذا الوطن، بمساهماتها المتنوعة كمربية، وكاتبة، وقاصة ومؤرخة.

ولدت الباروني العام 1910 في مدينة جادو بجبل نفوسة، في بيت اهتم بالعلم ورسخه في أبنائه، والدها سليمان الباروني الذي كان عضوا بالبرلمان العثماني وزعيما سياسيا وشاعرا وقائدا للجهاد، فأحسن تربيتها، تاركا بصمات في تكوينها النفسي والوطني والإنساني.

درست في تركيا، وأتقنت اللغة التركية وعشقت مبكرا القراءة والكتابة. عاشت جزء من حياتها في المنفى متنقلة بين بلدان عديدة فانفتحت على ثقافات ومجتمعات مختلفة.

بعد وفاة والدها عادت إلى الوطن واستقرت الأسرة بمدينة طرابلس، والتحقت بقطاع التعليم، ثم أصبحت مفتشة، ثم نائبة لمديرة دار المعلمات، فرئيسة لمكتب محو الأمية. بدأت العمل النسائي، فكانت من رائدات تأسيس جمعية النهضة النسائية عام 195.

باشرت الكتابة الأدبية، ونشرت أول مجموعة قصصية عام 1958 فكانت الرائدة الليبية في مجال الكتابة الأنثوية، وصاحبة ثاني مجموعة قصصية تصدر في ليبيا، بعد مجموعة (نفوس حائرة) لعبد القادر بوهروس التي صدرت سنة 1957. كما قامت بتأليف وتحقيق عددا من الكتب منها كتاب «صفحات خالدة من الجهاد: المجاهد الليبي سليمان البارونِي».

كتبت ونشرت مقالاتها، باسم بنت الوطن في جريدة "طرابلس الغرب"، ومجلة "صوت المربي"، ومجلة "هنا طرابلس الغرب" وقامت بتمثيل بلادها، مع السيدتين حميدة العنيزي وصالحة ظافر في مؤتَمَر الْمَـرْأة "الأفـروآسيوية" بالقاهرة سنة 1960. وفي يوم الاثنين 10/5/ 1976 انتقلت إلى رحمة الله، ووسدت ثرى طرابلس في اليوم التالي.

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بتلخيص من:
*عطية  صالح الأوجلي - السقيفة الليبية
*رامز النويصري- بلد الطيوب
*أحمد الفيتوري- ميادين الثقافية

الزعيم سليمان الباروني
المربية والأديبة زعيمة الباروني
رائدات النهضة النسائيى في ليبيا جميلة الاازمرلي وحميدة العنيزي وداد الساقزلي وخديجة الجهمى وصالحة ظافر المدني وعائدة الكبتي وعائشة زريق وزعيمة الباروني ومرضية النعاس وحميدة بن صريتي و لطفية ابراهيم ونديمة ظافر بركان ازريق وزعيمة الباروني وم
من رائدات النهضة النسائية
المجاهد سليمان الباروني
زعيمة الباروني
المجاهذ سليمان الباروني في عُمان
أطلال قصر سليمان الباروني
المربية الفاضلة زعيمة الباروني
المجاهد سليمان الباروني
العسكري المجاهد سليمان الباروني
المجاهد السياسي سليمان الباروني
اطلال قصر الزعيم في جادو
الزعيم سليمان الباروني
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