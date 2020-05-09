«ترايبيكا»: عروض سينمائية في الهواء الطلق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 02:02 مساء
سينما في الهواء الطلق في ولاية يوتا الأميركية في 27 مارس 2020 (أ ف ب)

في إطار تدابير مكافحة وباء «كورونا»، قرر مؤسسو مهرجان «ترايبيكا» السينمائي إقامة سلسلة عروض للأفلام في الهواء الطلق هذا الصيف في الولايات المتحدة.

وأشار المنظمون الذين تعاونوا مع شركة «آي ماكس» الكندية ومشغل الاتصالات الأميركي «إيه تي أند تي» إلى أن العروض ستستخدم منشآت موجودة أصلا، إضافة إلى مواقع جديدة ستستحدث لهذه الغاية، من دون إعطاء تفاصيل إضافية، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وستعلن البرمجة قبل إطلاق الجولة في 25 يونيو، وستشمل أفلاما جديدة وأخرى كلاسيكية إضافة إلى عرض أحداث موسيقية ورياضية، بحسب بيان نشره المنظمون.

وبعد تنظيم نسخة افتراضية من المهرجان انتهت آخر أبريل، يعتزم منظمو الحدث إقامة حدث افتراضي أيضا عبر «يوتيوب» بمشاركة أكثرية المهرجانات السينمائية العالمية الكبرى بين 29 مايو و7 يونيو.

متحمسون للفكرة
قال النجم الهوليوودي روبرت دي نيرو أحد مؤسسي المهرجان في تصريحات أوردها البيان: «نحن متحمسون لفكرة إعطاء الناس أمرا ينتظرونه هذا الصيف واستحداث طريقة جديدة لرؤية الأفلام التي يمكن للناس الإفادة منها بكل أمان».

وتشكل السينما في الهواء الطلق أحد أركان الثقافة الشعبية الأميركية. وجرى تدشين أول مساحة من هذا النوع مع متفرجين في سيارات متوقفة أمام شاشة خارجية، سنة 1933 في كامدن بولاية نيو جيرزي.

وكانت الولايات المتحدة تضم الآلاف من هذه المواقع خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

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