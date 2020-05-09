«لعنة كورونا».. بول ماكارتني يلغي حفلاته في باريس

بول ماكارتني في مدينة ليون الفرنسية، 6 نوفمبر 1989 (أ ف ب)

تتواصل عملية إلغاء فعاليات فنية حول العالم، كأحد الأعراضة الجانبية لتفشي وباء «كورونا»، الذي أصاب نحو أربعة ملايين شخص حول العالم.

وألغى بول ماكارتني جولته الربيعية في فرنسا، بسبب القيود المرافقة لوباء «كوفيد-19»، مشددا على أن «رفاه الجميع وسلامتهم هما الأولوية».

وتاليا، ألغى عضو فرقة «بيتلز» السابق حفلات كانت مقررة في مايو ومطلع يونيو في مدن فرنسية عدة، حسب وكالة «فرانس برس»، السبت.

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وأوضح في بيان: «فرقتي وأنا آسفون جدا لتعذر وجودنا معكم إلا أنها مرحلة غير مسبوقة ورفاه الجميع وسلامتهم هما الأولوية. وآمل أن تكونوا جميعكم بخير بانتظار أيام أفضل في المستقبل».

وقالت أوساطه إنها «درست كل الاحتمالات لإيجاد مواعيد بديلة إلا أن الأمر مستحيل بسبب التزامات بول الكثيرة».

وسيعوض سعر بطاقات هذه الجولة اعتبارا من 12 مايو 2020.