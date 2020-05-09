«لعنة كورونا».. بول ماكارتني يلغي حفلاته في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 10:33 صباحا
بول ماكارتني في مدينة ليون الفرنسية، 6 نوفمبر 1989 (أ ف ب)

تتواصل عملية إلغاء فعاليات فنية حول العالم، كأحد الأعراضة الجانبية لتفشي وباء «كورونا»، الذي أصاب نحو أربعة ملايين شخص حول العالم.

وألغى بول ماكارتني جولته الربيعية في فرنسا، بسبب القيود المرافقة لوباء «كوفيد-19»، مشددا على أن «رفاه الجميع وسلامتهم هما الأولوية».

وتاليا، ألغى عضو فرقة «بيتلز» السابق حفلات كانت مقررة في مايو ومطلع يونيو في مدن فرنسية عدة، حسب وكالة «فرانس برس»، السبت.

طالع: بول ماكارتني ينوي تقليل حفلاته

وأوضح في بيان: «فرقتي وأنا آسفون جدا لتعذر وجودنا معكم إلا أنها مرحلة غير مسبوقة ورفاه الجميع وسلامتهم هما الأولوية. وآمل أن تكونوا جميعكم بخير بانتظار أيام أفضل في المستقبل».

وقالت أوساطه إنها «درست كل الاحتمالات لإيجاد مواعيد بديلة إلا أن الأمر مستحيل بسبب التزامات بول الكثيرة».

وسيعوض سعر بطاقات هذه الجولة اعتبارا من 12 مايو 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هزتان أرضيتان بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق رقم الطوارئ المجاني 195
ليبيا
وفاة طفل في الخامسة بنيويورك جراء مرض يرجح ارتباطه بـ«كورونا»
دولى
«فرانس برس»: واشنطن تعرقل تصويتا على مشروع قرار حول «كورونا» في مجلس الأمن
دولى
مقتل 15 شخصا في القصف العشوائي على طرابلس خلال 48 ساعة
ليبيا
فرقاطة فرنسية تبدأ مهمة «إيريني» قبالة السواحل الليبية
ليبيا
بسبب «كورونا».. تعديل نظام التبديلات في مباريات كرة القدم
رياضة عالمية
مستشفيات بنيويورك: لا فعالية مثبتة لعقار«هيدروكسيكلوروكين» في معالجة مرضى ...
دولى
المسماري: الفرق الفنية أعادت 4 طائرات حربية إلى العمل
ليبيا
جريدة «الوسط»: تسخين في الجبهات يواكب مزاد المبادرات
ليبيا
تونس تسمح بهبوط طائرة مساعدات طبية تركية موجهة إلى ليبيا بشرطين
ليبيا
الخارجية الأميركية تتهم روسيا بإرسال «مقاتلين سوريين» إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التكنولوجيا تعزز سبل احتواء «كورونا»