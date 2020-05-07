القضاء الإداري المصري يرفض دعوى إيقاف «رامز مجنون رسمي»

بوستر برنامج «رامز مجنون رسمي» (خاص لـ بوابة الوسط)

رفضت محكمة القضاء الإداري المصري في جلستها التي عقدت، الأربعاء، في القاهرة، الدعوى المقامة من قِبل عدد من المحامين لمنع بث برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يُعرض على قنوات «مجموعة MBC».

وأشار ثروت عبدالشهيد، المستشار القانوني لـ«مجموعة MBC» في القاهرة، إلى أن نص الحكم القضائي أكد أن المحكمة اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز، «كما طالبت الدعوى المرفوعة».

وأشارت المحكمة إلى أن البرنامج لا يعدو كونه عملا فنيا يمارِس فيه مقدم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كل ما تعرض له خلالها.

وأضاف الحكم أنه يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي. وأكدت المحكمة مجددا أنه من الطبيعي أن تتنوع الأعمال الفنية لترضي كل الأذواق ووجهات النظر، وهو ما يتفق مع جوهر حرية التعبير.