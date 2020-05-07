القضاء الإداري المصري يرفض دعوى إيقاف «رامز مجنون رسمي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 03:58 مساء
بوستر برنامج «رامز مجنون رسمي» (خاص لـ بوابة الوسط)

رفضت محكمة القضاء الإداري المصري في جلستها التي عقدت، الأربعاء، في القاهرة، الدعوى المقامة من قِبل عدد من المحامين لمنع بث برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يُعرض على قنوات «مجموعة MBC».

وأشار ثروت عبدالشهيد، المستشار القانوني لـ«مجموعة MBC» في القاهرة، إلى أن نص الحكم القضائي أكد أن المحكمة اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز، «كما طالبت الدعوى المرفوعة».

وأشارت المحكمة إلى أن البرنامج لا يعدو كونه عملا فنيا يمارِس فيه مقدم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كل ما تعرض له خلالها.

وأضاف الحكم أنه يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي. وأكدت المحكمة مجددا أنه من الطبيعي أن تتنوع الأعمال الفنية لترضي كل الأذواق ووجهات النظر، وهو ما يتفق مع جوهر حرية التعبير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: مستشفى الهواري يكرم الطاقم الطبي بعد خروجه من الحجر الصحي
ليبيا
2073 وفاة إضافية بـ«كورونا» في أميركا والحصيلة تتخطى 73 ألفا
دولى
في خطاب مفتوح.. مجلس الدولة يوجه 6 دعوات إلى أهالي برقة للمحافظة على وحدة ليبيا
ليبيا
باشاغا يخطر النائب العام بمسوغات القبض على عضو ديوان المحاسبة رضا قرقاب
ليبيا
ترامب يعتبر أزمة فيروس كورونا «أسوأ» من «بيرل هاربور» واعتداءات 11 سبتمبر
دولى
وليامز ترحب بدعوة السراج وتؤكد استعداد البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي
ليبيا
الرئيس الصيني: السيطرة على «كورونا» ما زالت تواجه عدم تيقن كبيرا
دولى
إعلان حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
1.97 مليار دينار عائدات النفط خلال 4 أشهر.. و72 مليونا فقط في أبريل
ليبيا
1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مهم يفتح باب الأمل في التوصل لعلاج «كورونا»