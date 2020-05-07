مادونا أصيبت بـ«كوفيد-19» خلال جولتها في باريس

مادونا في إنديانابوليس (أ ف ب)

أكدت المغنية العالمية مادونا أن إصابتها بـ«كوفيد-19» أثبتت بعد مرضها «قبل سبعة أسابيع» خلال جولتها في فرنسا مع بعض أعضاء فرقتها، إلا أن كل هذا بات الآن مجرد ذكرى سيئة.

وكتبت مغنية «لا إيسلا بونيتا» ليل الأربعاء، الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي: «عندما يكون الاختبار إيجابيا للأجسام المضادة، فهذا يعني أنك مصاب بالفيروس، وهذه كانت حالتي، إذ كنت مريضة في نهاية جولتي في باريس قبل سبعة أسابيع، مثل العديد من الفنانين الآخرين المشاركين في العرض»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضافت مادونا البالغة من العمر 61 عاما: «في ذلك الوقت، ظننا جميعنا أننا نعاني من إنفلونزا شديدة، الحمد لله أننا بصحة جيدة الآن».

ولم يتم الكشف عن كل التفاصيل عندما انتهت جولة مادونا العالمية في التاسع من مارس قبل آخر عرضين كانا مقررين في العاصمة الفرنسية.

وبدأت مادونا جولتها «مدام إكس» في سبتمبر من نيويورك ومرت عبر شيكاغو وسان فرانسيسكو ولاس فيغاس ولوس أنجليس وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ولشبونة ولندن.

وشهدت محطتها الباريسية عدة حوادث، إذ تأخر عرض الليلة الأولى من الجولة في العاصمة الفرنسية ثلاث ساعات، وبدأ عند منتصف الليل في 22-23 فبراير ثم ألغي العرض الذي كان مقررا في الأول من مارس بسبب تعرض الفنانة «لإصابات».